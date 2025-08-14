Cité de Ouèdo au Bénin : Nouvelle arrestation pour vol de matériel électrique

Logement sociaux cité de Ouèdo. Photo : DR

La série d’actes de malveillance visant le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo se poursuit. Dans la nuit du mardi 12 août 2025, les agents du commissariat de Ouèdo ont interpellé un ouvrier suspecté de vol de matériel électrique. L’homme, résident du quartier, a été surpris en train de quitter le site de construction par une issue non autorisée. Cette sortie clandestine a éveillé les soupçons des agents de sécurité, qui ont immédiatement alerté une patrouille de police.

Lors de son interpellation, l’ouvrier a été conduit au commissariat où la fouille de son sac a permis de découvrir onze morceaux de fils électriques prélevés illicitement sur le chantier. Ces câbles, essentiels à l’alimentation des infrastructures en cours de réalisation, sont régulièrement la cible de vols, mettant en péril l’avancement des travaux. Le suspect a été placé en garde à vue et devra répondre de ces faits dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Contexte : l’affaire du vol de cuivre

Cette interpellation survient une semaine après une autre affaire survenue sur le même site. Le mardi 5 août 2025, trois individus avaient été arrêtés pour vol, vandalisme et recel de cuivre dans le périmètre du bâtiment 7C1.12 de la Cité.

Parmi eux figuraient un vitrier et un étudiant, vêtus de gilets et casques aux couleurs d’une entreprise locale. Ils avaient sectionné 33 morceaux de cuivre qu’ils avaient dissimulés dans des sacs à dos avant d’être interceptés par une patrouille. Les suspects avaient reconnu les faits lors de leur audition. L’enquête avait également conduit à l’arrestation d’un receleur, identifié comme bénéficiaire d’un premier butin issu d’une opération similaire menée la veille.