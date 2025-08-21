Comment Aliko Dangote a perdu 549 millions $ en une journée

Aliko Dangote, figure incontournable du monde des affaires africain, vient de subir un revers financier notable. D’après les données publiées par Billionaire Africa , l’homme le plus riche du continent a vu sa fortune reculer de 549 millions de dollars au cours d’une seule séance boursière.

Une chute liée au ciment

Selon Bloomberg, ce recul s’explique en grande partie par la volatilité qui a touché son empire cimentier, pierre angulaire de son groupe industriel. Le ciment, produit stratégique et essentiel pour le développement des infrastructures africaines, est également très sensible aux fluctuations des marchés. Cette dépendance fait que la richesse de Dangote évolue rapidement en fonction des performances de ce secteur.

De 29,3 à 28,7 milliards de dollars

Le 19 août, la fortune du milliardaire nigérian était évaluée à 29,3 milliards de dollars à l’ouverture des marchés. Quelques heures plus tard, à la clôture, elle était tombée à 28,7 milliards. Malgré cette perte impressionnante en valeur absolue, Dangote conserve son statut de première fortune d’Afrique, loin devant ses concurrents régionaux.

Une richesse toujours solide

Cette baisse rappelle la fragilité des grandes fortunes, même celles qui paraissent les plus établies. Pour Dangote, elle ne remet pas en cause la solidité de son empire, qui reste diversifié dans plusieurs secteurs. Toutefois, l’épisode illustre combien les milliardaires sont exposés aux aléas des marchés mondiaux.

La fortune de Dangote fluctue, mais son influence économique et symbolique demeure intacte. Ses investissements massifs dans l’industrie africaine, ses projets d’usines de transformation et son implication dans l’autosuffisance énergétique du Nigeria continuent de faire de lui un acteur incontournable pour l’avenir du continent.