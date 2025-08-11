Cristiano Ronaldo officialise ses fiançailles avec Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez (Oscar Gonzalez / NurPhoto via AFP)

Ce lundi, Cristiano Ronaldo a surpris ses abonnés en révélant un changement important dans sa vie privée. L’attaquant portugais et sa compagne, Georgina Rodríguez, ont franchi une nouvelle étape dans leur relation, après plusieurs années passées ensemble. La nouvelle a été partagée sur Instagram, où la mannequin a publié une photo de sa main ornée d’un imposant diamant, accompagnée du message : « Oui, oui… dans cette vie et dans toutes les autres », a-t-elle écrit.

Un couple médiatisé depuis près d’une décennie

Rencontrés en Espagne il y a environ neuf ans, Ronaldo et Rodríguez partagent depuis leur quotidien entre vie familiale et engagements professionnels. Leurs apparitions publiques, qu’il s’agisse de tapis rouges ou d’événements caritatifs, renforcent leur image de couple influent. Sur Instagram, leurs publications communes génèrent régulièrement des millions de réactions, faisant de leur relation un sujet suivi à l’échelle internationale.

Publicité

Entre vie privée et image publique

Dans le milieu sportif, les fiançailles de grandes figures ne sont pas seulement des moments personnels : elles contribuent aussi à façonner l’image publique des athlètes. Pour Ronaldo, cette étape pourrait consolider encore davantage sa place dans la sphère médiatique au-delà du football, tout en marquant un tournant important dans sa vie personnelle.

Cette annonce vient rappeler que, pour certaines icônes, l’histoire se joue autant en dehors des stades que sous les projecteurs.