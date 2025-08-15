Davido et Chioma célébrés par un artiste ghanéen

L’artiste ghanéen Kay9ice a présenté une nouvelle chanson intitulée « Mind Games », dédiée au chanteur nigérian Davido et à son épouse Chioma rapporte le média Ghanaweb. L’initiative témoigne du rôle croissant des hommages musicaux en Afrique de l’Ouest et de la proximité entre les scènes culturelles du Ghana et du Nigeria.

Une inspiration née d’une histoire médiatisée

Avec « Mind Games », Kay9ice traduit en musique l’histoire du couple formé par Davido et Chioma, régulièrement suivie par les médias africains. L’artiste ghanéen explique avoir voulu mettre en avant la force de leur union, perçue par le public comme une preuve de résilience et de fidélité. La chanson, enregistrée à Accra, fusionne des rythmes afrobeat et des sonorités locales. Elle illustre la manière dont les artistes s’inspirent de figures publiques pour nourrir leurs créations, ouvrant la voie à de nouveaux espaces de diffusion musicale en ligne.

Une stratégie artistique et culturelle

La sortie de « Mind Games » s’inscrit dans une tendance marquée : les références croisées entre musiciens ouest-africains se multiplient, renforçant la circulation culturelle entre le Ghana et le Nigeria. En honorant un artiste de renommée internationale, Kay9ice cherche à élargir son audience tout en affirmant une démarche culturelle. Il insiste sur l’importance de la musique comme passerelle entre peuples voisins et suggère que des collaborations plus ambitieuses pourraient voir le jour. Cette production vient enrichir un paysage musical africain de plus en plus tourné vers des récits collectifs et des personnalités emblématiques.