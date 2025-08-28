Décès de Razack Omotoyossi : une délégation béninoise officielle au Nigeria

Razack Omotoyossi

Une délégation béninoise s’est rendue ce jeudi 28 août 2025 à Lagos, au Nigeria, pour prendre part à la cérémonie du huitième jour dédiée à Razack Omotoyossi, disparu le 19 août dernier à l’âge de 39 ans. Le ministère des Sports a dépêché une mission conduite par Bonaventure Coffi Codjia. À ses côtés, Quentin Didavi, représentant de la Fédération Béninoise de Football (FBF), a également pris part à ce déplacement. Cette présence traduit la volonté des autorités sportives de témoigner la solidarité de tout un pays à la famille de l’ancien attaquant.

La délégation compte également d’anciens visages du football béninois. Mohamed Aoudou, ex-avant-centre de Dadjè FC, Hyacinthe Acakpovi, ancien joueur de Soleil FC, ainsi que Philippe Teko, passé par les Dragons de l’Ouémé, se sont associés à cet hommage collectif. La Jeunesse Sportive de Pobè (JSP), club où Omotoyossi a démarré sa carrière professionnelle, a aussi tenu à marquer sa présence. Une délégation composée de dirigeants et de supporteurs du club a effectué le déplacement. Pour eux, il s’agit d’un ultime témoignage de reconnaissance envers celui qui avait enflammé les terrains sous les couleurs de la JSP, laissant l’image d’un joueur talentueux et combatif

Parcours et héritage

Surnommé le « Taureau de Pobè », Razack Omotoyossi avait bâti sa réputation sur son sens du but et son énergie débordante. Passé par plusieurs clubs à l’international, il reste l’un des attaquants les plus marquants de sa génération, ayant porté haut les couleurs du Bénin sur la scène continentale et mondiale. Son corps, retiré de la morgue le 21 août, repose désormais à son domicile de Lagos. Avec cette cérémonie, le monde sportif béninois et ses proches continuent d’honorer la mémoire d’un footballeur dont l’empreinte restera vive dans l’histoire du sport national.