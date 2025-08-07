Diamond Platnumz révèle ne pas être le père biologique de tous ses enfants

La star tanzanienne Diamond Platnumz, figure incontournable de la scène musicale africaine, a fait des confidences surprenantes sur sa vie personnelle. Dans une interview accordée à l’émission Way Up with Angela Yee, diffusée le 5 août 2025 et relayée par The Citizen, il a évoqué les relations qu’il entretient avec les mères de ses enfants, précisant qu’il a effectué un test ADN en Tanzanie pour clarifier certains doutes sur la paternité des enfants. Il veille par ailleurs à maintenir une atmosphère cordiale avec chacune d’elles, un choix qui, selon lui, suscite parfois la jalousie ou la suspicion de leurs nouveaux conjoints.

Le chanteur a souligné que cette entente n’est fondée sur aucun lien sentimental persistant, mais sur une volonté commune de préserver un environnement stable pour les enfants. « Il n’y a rien de plus entre nous. On a juste décidé de rester en bons termes », a-t-il indiqué.

Publicité

Des enfants élevés en connaissance de cause

Parmi les révélations les plus marquantes, Diamond Platnumz a admis qu’il élève des enfants dont il sait pertinemment qu’ils ne sont pas issus de lui biologiquement. Après avoir effectué un test ADN en Tanzanie, il a eu la confirmation de cette réalité, mais a choisi de ne pas remettre en question son engagement parental.

Il a déclaré que l’essentiel, pour lui, est que les enfants ne ressentent jamais de rejet ni de différence. Il continue donc à subvenir à leurs besoins, tout en évitant de créer des conflits avec leurs mères. « Je n’ai pas envie d’entrer dans des disputes ou de briser une stabilité familiale déjà en place », a-t-il confié.

Une perception élargie du rôle de père

Cette posture interroge les normes souvent admises autour de la paternité. Dans certaines cultures, notamment en Afrique de l’Est, le rôle de père ne se limite pas à la filiation biologique, mais s’étend à la capacité d’accompagner, de protéger et de soutenir un enfant dans son développement, indépendamment du lien de sang.

Diamond Platnumz, à travers son attitude, incarne cette vision élargie de la parentalité. Une vision moins centrée sur l’ADN que sur la responsabilité morale et sociale, qui résonne dans de nombreux contextes familiaux africains.

Publicité

Un artiste au-delà de la scène musicale

Connu pour ses nombreux hits et ses collaborations internationales, Diamond Platnumz est aussi une figure médiatique influente dans la région. Fondateur du label WCB Wasafi, il a contribué à exporter le son bongo flava au-delà des frontières de la Tanzanie, imposant son empreinte sur l’industrie musicale du continent.

Ses choix personnels, loin d’être anodins, suscitent régulièrement l’attention du public et des médias. À travers ses paroles, il engage un débat sur le sens moderne de la paternité, et sur la manière dont les hommes peuvent endosser ce rôle avec responsabilité, même lorsque la biologie ne suit pas.