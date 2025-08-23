Douze migrants du Maghreb disparus en mer, les derniers détails

Photo : AFP / ARIS MESSINIS

Douze personnes originaires du Maghreb ont disparu après être tombées à la mer depuis une embarcation en Méditerranée. Les autorités espagnoles ont lancé une opération de recherche pour tenter de les localiser.

Incident en mer au large de Cabrera

Les autorités de l’Espagne ont confirmé samedi que douze migrants venant du Maghreb étaient portés disparus depuis vendredi, après avoir quitté un navire en direction des îles Baléares. L’événement s’est produit à environ 58 km au sud-ouest de l’île de Cabrera. Quatorze autres passagers ont été secourus en toute sécurité.

Publicité

Opérations de recherche et contexte migratoire

Une mission de localisation a été activée, impliquant notamment la Garde civile et des patrouilles maritimes. Les autorités rappellent que la traversée de la Méditerranée reste particulièrement périlleuse, et que les embarcations employées par les migrants sont souvent fragiles.

Selon le cadre légal espagnol, le pays respecte les conventions internationales sur la protection des migrants et l’assistance humanitaire en mer. Ces disparitions interviennent alors que les passages depuis le Maghreb vers l’Europe connaissent une recrudescence estivale. Les recherches continuent activement pour retrouver les douze migrants portés disparus.