Drame du bus STM au Bénin : 7 corps retrouvés contre 6 annoncés

Les recherches se poursuivent toujours sur le fleuve Ouémé, après l’accident tragique survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 au pont de Thio. De nouveaux corps ont été repêchés par les équipes de secours. Selon les informations recueillies par Bip Radio, sept dépouilles ont été sorties de l’eau, alors que le manifeste officiel du bus de la compagnie STM n’enregistrait que six disparus.

Cette discordance vient alimenter les interrogations autour du nombre exact de passagers présents au moment du drame. Au total, 54 voyageurs avaient embarqué à Cotonou, mais deux sont descendus à Bohicon, ce qui établit à 52 le nombre de passagers à bord.

Le chauffeur et le convoyeur figurent parmi les victimes, rendant difficile la reconstitution précise des faits. Des sources proches du dossier évoquent plusieurs hypothèses pour justifier l’écart entre les chiffres : des enfants auraient pu monter sans être inscrits sur la liste officielle, ou certains passagers supplémentaires n’auraient pas été déclarés. Mais pour l’heure, aucune certitude ne permet de trancher. Les inhumations des premières victimes ont eu lieu mardi 19 août à Savè, après identification à la morgue de l’hôpital de zone.