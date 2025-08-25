Élection à la tête du R-Cma/Uemoa : Le Béninois Soufiyanou Imorou prend les rênes

Photo de Cytonn Photography - Unsplash

À l’issue de l’Assemblée générale élective du R-Cma/Uemoa, tenue à Cotonou le samedi 23 août 2025, les acteurs de l’artisanat des pays membres de l’Union ont élu Soufiyanou Imorou, président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, à la tête du Réseau des Chambres de métiers de l’artisanat de l’Union.

Pour impulser une gouvernance renforcée et une meilleure compétitivité du secteur, le Béninois Soufiyanou Imorou a été choisi par les acteurs et responsables de l’artisanat, venus des différents pays membres de l’Union, pour présider le Réseau des chambres de métiers de l’artisanat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (R-cma/Uemoa). La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale élective s’est déroulée sous la houlette du président du Conseil économique et social du Bénin, Conrad Gbaguidi. « Ce moment est essentiel, car il engage l’avenir du Réseau en posant les bases de sa gouvernance, de son unité et de sa crédibilité pour les années à venir », a-t-il déclaré.

La présidente sortante du R-Cma/Uemoa, Germaine Compaoré, a souligné la volonté des membres du réseau d’ancrer leurs actions dans la bonne gouvernance. « Cette assemblée générale élective dénote du souci et de la volonté des membres de notre réseau de faire de la bonne gouvernance leur cheval de bataille », a-t-elle déclaré. À l’issue des travaux, les délégués ont élu à l’unanimité le béninois Soufiyanou Imorou à la présidence du R-Cma/Uemoa.