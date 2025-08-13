Elon Musk part en guerre contre Apple et OpenAI

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Elon Musk a relancé les hostilités avec les acteurs majeurs de la technologie, ciblant cette fois Apple. Le patron de X accuse la firme de Cupertino de favoriser OpenAI sur son App Store, créant ainsi des conditions inéquitables pour les concurrents. Cette attaque s’inscrit dans une série de conflits qui opposent Musk aux leaders du secteur, dans un paysage technologique marqué par une concurrence acharnée et des rivalités personnelles.

Les relations entre Musk et Sam Altman, PDG d’OpenAI, se sont profondément détériorées depuis 2015, année où Musk a cofondé l’organisation avant de s’en éloigner. Aujourd’hui, il reproche à Altman d’avoir détourné OpenAI de sa vocation initiale, une initiative à but non lucratif, pour en faire une entreprise commerciale centrée sur ChatGPT. En retour, Altman voit dans les projets d’IA de Musk, comme Grok, une manœuvre destinée à entraver la croissance d’OpenAI.

Publicité

Des soupçons de traitement de faveur

Musk dénonce un biais systématique d’Apple en faveur des applications liées à OpenAI, au détriment de solutions alternatives comme Grok. Selon lui, l’algorithme de l’App Store pénalise délibérément les concurrents, limitant leur accès aux utilisateurs iOS. Le milliardaire brandit désormais la menace de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles, aggravant les tensions dans un secteur déjà sous haute surveillance.

L’App Store, plateforme incontournable pour les développeurs, cristallise les enjeux de pouvoir dans l’industrie numérique. Avec son contrôle sur la distribution des applications, Apple exerce une influence majeure sur la visibilité des outils d’IA, soulevant des interrogations sur la neutralité et l’équité du marché. Cette domination interroge sur les risques de distorsion de concurrence, notamment dans le domaine en pleine expansion de l’intelligence artificielle générative.

Un contexte réglementaire déjà explosif

Apple est déjà dans le collimateur des régulateurs, aux États-Unis comme en Europe, pour ses pratiques commerciales controversées. Les commissions élevées et les restrictions imposées aux développeurs font l’objet d’enquêtes approfondies. L’affrontement avec Musk pourrait renforcer les suspicions de position dominante déjà faite à l’encontre d’Apple, et ce, à plusieurs reprises.