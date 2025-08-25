Elon Musk relance la guerre de l’intelligence artificielle

Elon Musk (The New Yorker)

Les sociétés X et xAI d’Elon Musk ont déposé une plainte aux États-Unis contre Apple et OpenAI, les accusant de freiner la concurrence dans l’intelligence artificielle. Ce nouvel épisode s’inscrit dans un contexte marqué par les tensions croissantes entre Musk et Sam Altman, après l’échec de la tentative de rachat d’OpenAI pour 97,4 milliards de dollars en début d’année. L’affaire pourrait avoir un impact important sur l’équilibre des forces dans le secteur de l’IA générative.

Un partenariat Apple-OpenAI sous les projecteurs

La plainte déposée devant un tribunal fédéral du Texas affirme qu’Apple s’appuie sur OpenAI pour « verrouiller » l’accès au marché des assistants IA, en privilégiant ChatGPT sur ses appareils. Le partenariat, annoncé en juin 2025, prévoit d’intégrer les fonctionnalités de ChatGPT directement dans les systèmes iOS à partir de décembre 2025.

Selon les plaignants, ce rapprochement crée une barrière pour les acteurs concurrents comme xAI. Elon Musk affirme qu’il est désormais « presque impossible » pour d’autres modèles de chatbot d’obtenir une visibilité équivalente sur l’App Store. Des analystes du secteur estiment que ce procès pourrait inciter les régulateurs à examiner de plus près les conditions d’accès à ces plateformes, une évolution qui pourrait bouleverser la stratégie de distribution des assistants IA. Un lien pourra être inséré ici pour analyser les conséquences sur le marché américain.

Une bataille juridique qui s’intensifie entre Musk et OpenAI

Ce recours judiciaire s’ajoute à une série de tensions qui opposent Elon Musk à Sam Altman depuis plusieurs années. Ancien cofondateur d’OpenAI, Musk s’oppose depuis 2019 à la transformation de l’organisation en société à but lucratif. Début 2025, il avait proposé une offre de rachat d’OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, rejetée par le conseil d’administration.

L’affaire pourrait également relancer le débat sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’intelligence artificielle. Plusieurs spécialistes rappellent que des procédures similaires ont déjà visé d’autres géants technologiques. Un lien pourra être ajouté ici pour approfondir le contexte réglementaire autour de l’IA aux États-Unis.