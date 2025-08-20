Elon Musk : son ex Ashley St. Clair se dit « fauchée »

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Ashley St. Clair, figure médiatique à 26 ans et jeune mère, affronte une précarité financière inattendue, loin des projecteurs qui ont forgé sa notoriété. Elle évoque elle-même une forme d’ »autosabotage professionnel » pour expliquer cette chute, qui la pousse aujourd’hui à se réinventer pour assurer son avenir et celui de son enfant.

Pour surmonter cette crise, elle mise désormais sur son podcast « Bad Advice », pour tenter de diversifier des revenus, notamment dans un contexte où ses décisions passées ont fragilisé sa situation économique. Une nouvelle qui ne manquera pas de faire réagir jusqu’aux fans d’Elon Musk, elle qui l’avait notamment pris à partie le milliardaire sur les réseaux sociaux.

Un conflit judiciaire aux enjeux financiers considérables

Au cœur de ses tourments se trouve le bras de fer juridique avec Elon Musk pour la garde de leur fils, Romulus. Les négociations ont révélé un fossé abyssal entre leurs positions : une première offre de 15 millions de dollars, assortie de 100 000 dollars mensuels, était conditionnée à son silence sur la paternité. En refusant cet accord pour protéger l’intérêt de l’enfant, St. Clair a vu les propositions se réduire drastiquement, plongeant sa situation financière dans une spirale descendante.

Les conséquences d’une exposition médiatique

Tout a basculé lorsqu’elle a choisi de rendre publique sa relation avec Musk, le jour de la Saint-Valentin 2025. Une annonce qui avait alors retourné les réseaux sociaux, X notamment, ou le message avait été initialement publié. Depuis, le conflit s’est déplacé sur la scène médiatique, exacerbant ses difficultés. Musk affirme avoir versé 2,5 millions de dollars et garantir 500 000 dollars par an, mais ses avocats contestent ces chiffres, soulignant une baisse progressive des versements mensuels, de 40 000 à 20 000 dollars. Cette disparité entre les versions, couplée à l’exposition médiatique, a précipité St. Clair dans une précarité qui l’oblige à multiplier les projets pour subsister.