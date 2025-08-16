Elon Musk : SpaceX prépare le 10e vol d’essai de Starship au Texas

© SpaceX

La société américaine SpaceX a annoncé qu’un nouveau test de sa fusée géante Starship est prévu le 24 août depuis le site de Starbase, au Texas. L’appareil, conçu pour des missions lunaires et martiennes, a connu plusieurs échecs lors de ses tentatives précédentes.

Un projet central pour le retour sur la Lune

Le programme Starship, porté par Elon Musk et ses équipes, vise à faire de cette fusée le plus puissant lanceur jamais construit. Avec sa capacité à transporter de lourdes charges, il s’agit de l’élément clé pour le retour des astronautes américains sur la Lune, dans le cadre du programme Artemis, ainsi que pour des missions habitées vers Mars.

La Nasa a déjà choisi Starship comme atterrisseur lunaire pour les prochaines expéditions. Cette collaboration place l’entreprise privée au cœur de la stratégie spatiale américaine, un rôle qui suscite un suivi étroit de la communauté scientifique et des agences internationales. Des analyses détaillées sur l’évolution du projet peuvent être retrouvées dans plusieurs rapports publics disponibles en ligne.

Des essais à haut risque et une ambition planétaire

Le vol annoncé sera le dixième test grandeur nature de l’appareil. Les derniers lancements, bien que spectaculaires, se sont soldés par des explosions après quelques minutes de vol. SpaceX souligne néanmoins que chaque tentative fournit des données techniques essentielles pour améliorer la conception.

Pour les États-Unis, cette fusée représente aussi un enjeu stratégique dans la compétition spatiale mondiale. La perspective d’un lanceur réutilisable, capable de transporter des équipages entiers, alimente l’intérêt pour des coopérations ou rivalités avec d’autres puissances comme la Chine. Plusieurs articles spécialisés reviennent sur ces comparaisons, permettant d’évaluer l’avancée de chaque programme.

Si le calendrier est respecté, le nouveau décollage au Texas offrira une étape décisive dans la mise au point de l’appareil, avec pour objectif de franchir cette fois les premières phases critiques du vol.