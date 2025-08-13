Elon Musk : un clash éclate avec un de ses rivaux

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

La rivalité entre Elon Musk et Sam Altman vient de franchir un nouveau cap, transformant un désaccord sur l’App Store en un échange public d’attaques personnelles. L’épisode illustre les tensions croissantes autour de l’intelligence artificielle, un secteur stratégique où les alliances et rivalités se font et se défont rapidement.

L’accusation initiale de Musk

Tout est parti d’une charge de l’entrepreneur à la tête de Tesla et SpaceX contre Apple. Selon Elon Musk, la firme de Cupertino favoriserait OpenAI dans l’App Store, rendant « impossible pour toute autre entreprise IA de réussir ». Il accuse l’entreprise américaine de promouvoir l’outil concurrent ChatGPT « de toutes les manières possibles », au détriment d’autres acteurs.

La contre-attaque de Sam Altman

Le patron d’OpenAI n’a pas tardé à répondre en attaquant directement la réputation de Musk. Il affirme avoir entendu que ce dernier aurait modifié l’algorithme de X (ancien Twitter) pour avantager ses propres sociétés et désavantager ses rivaux. Altman met même Musk au défi de démentir formellement toute manipulation de ce type, promettant de s’excuser s’il a tort.

L’IA Grok rallume la tension

La situation a pris une tournure inattendue lorsqu’un internaute a demandé à Grok, l’IA développée par Musk, de donner son avis sur la réponse d’Altman. L’outil a… donné raison à ce dernier. L’official ChatGPT a saisi l’occasion pour retweeter la sortie de Grok, accompagné du commentaire « Bon bot ». Un geste perçu comme un camouflet pour Musk, sur sa propre plateforme.

Une escalade verbale et symbolique

Agacé, Elon Musk a dénoncé l’influence excessive des « sources médiatiques traditionnelles » sur Grok et promis de corriger ce biais. Les échanges ont continué sur un ton de plus en plus acrimonieux : il a rebaptisé Sam Altman en « Scam Altman » et affirmé qu’il « ment aussi facilement qu’il respire ». Pour illustrer ses propos, il a partagé une image accusant ChatGPT d’accepter de convaincre un utilisateur de voter pour Kamala Harris mais pas pour Donald Trump.

Contexte et enjeux

Cette passe d’armes survient alors que les deux figures de la tech sont déjà en concurrence directe dans le développement de l’IA générative. Musk, qui a cofondé OpenAI avant de s’en retirer, tente désormais de rivaliser via sa société xAI et Grok. Altman, de son côté, défend la position dominante de ChatGPT tout en cherchant à élargir ses partenariats stratégiques.