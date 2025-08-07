Énergie en Algérie : l’Europe donne son feu vert pour un ambitieux projet

Photo d'illustration

Le projet Medlink, qui vise à connecter l’Algérie à l’Europe via une infrastructure électrique innovante, vient de gagner en visibilité au niveau européen. Selon les informations relayées par algerie-eco, la Commission européenne a décidé d’inscrire le volet renouvelable de Medlink, appelé MedGen, sur sa liste officielle des projets transfrontaliers prioritaires. Cette reconnaissance ouvre la voie à un soutien financier important, via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Medlink ambitionne de relier l’Algérie à l’Italie en passant par la Tunisie grâce à un câble sous-marin haute tension capable de transporter jusqu’à 2 000 mégawatts. Cette liaison électrique représente bien plus qu’un simple lien physique entre continents. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de promouvoir l’électricité produite à partir de sources renouvelables en Afrique du Nord, notamment solaire et éolienne.

En plus du câble, le projet prévoit l’installation de près de 10 gigawatts de capacité renouvelable répartie entre l’Algérie et la Tunisie. Ce dispositif servira à la fois à répondre aux besoins énergétiques locaux et à exporter de l’énergie propre vers le marché européen. Un enjeu majeur pour l’Union européenne, qui cherche à diversifier ses sources et à réduire son empreinte carbone.

Cette initiative illustre un changement de paradigme dans la coopération énergétique entre la zone du Maghreb et l’Europe. L’Algérie et la Tunisie ne sont plus seulement des fournisseurs de matières premières, mais deviennent aussi des producteurs clés d’énergie renouvelable à fort potentiel d’exportation. Pour les pays concernés, Medlink est aussi un levier de développement économique. Le déploiement de capacités renouvelables engendrera des investissements dans les infrastructures, des créations d’emplois et un transfert de technologies.

Avec l’intégration officielle de MedGen dans la liste des projets prioritaires de la Commission européenne, le projet Medlink franchit une étape décisive. Il pourrait jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique régionale et dans la construction d’un avenir énergétique plus durable.