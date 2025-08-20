Énergie : l’Algérie renforce sa production avec l’inauguration d’une usine de gaz

Photo DR

Le groupe Sonatrach a franchi une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures énergétiques avec l’inauguration du centre de traitement de gaz d’Ain Tsila, situé dans la région d’Illizi. La cérémonie s’est tenue ce 20 août en présence des autorités du secteur, marquant un moment important pour la stratégie énergétique de l’Algérie.

Selon les informations rapportées par Algérie Aujourd’hui, cette unité moderne est équipée de deux chaînes de production. Elle est capable de traiter jusqu’à 12 millions de mètres cubes de gaz par jour, tout en produisant environ 1 800 tonnes de condensats et 1 600 tonnes de gaz de pétrole liquéfié quotidiennement.

Au-delà de ses chiffres impressionnants, cette installation reflète la volonté de l’Algérie de renforcer sa capacité d’exploitation et de transformation du gaz, ressource vitale pour son économie et pour ses engagements en matière d’exportation. Ain Tsila pourrait ainsi contribuer à sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur, mais aussi à soutenir les contrats énergétiques conclus avec plusieurs partenaires étrangers.

Cette mise en service intervient dans un contexte mondial où la demande en gaz naturel reste élevée, notamment en Europe qui cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement. Pour Sonatrach, l’usine d’Ain Tsila constitue donc un atout stratégique, renforçant la position de l’Algérie comme acteur clé du secteur énergétique régional et international.

Avec ce projet, le pays confirme sa volonté d’investir dans des infrastructures modernes afin de valoriser ses ressources et d’accompagner l’évolution du marché mondial de l’énergie.