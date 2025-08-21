États-Unis : Kylie Monteiro, 18 ans et enceinte, tuée par son ex-compagnon

Kylie Monteiro et son ex-compagnon (DR)

Aux États-Unis, la disparition de Kylie Monteiro, une adolescente enceinte de 18 ans, a pris une tournure dramatique mi-août. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans le Massachusetts, sur la propriété de son ex-compagnon, désormais poursuivi pour homicide. L’affaire relance le débat sur la protection des femmes victimes de violences domestiques.

Une disparition qui vire au drame judiciaire

La police du Massachusetts a confirmé la découverte du corps de Kylie Monteiro, 18 ans, portée disparue depuis le 7 août. La jeune femme, enceinte d’environ 11 semaines, avait été vue pour la dernière fois à Rehoboth, après une dispute avec son ex-compagnon.

Publicité

Celui-ci, Gregory Groom, âgé de 22 ans, a été interpellé et inculpé pour meurtre, coups et blessures aggravés sur une personne enceinte, ainsi que pour intimidation de témoin. Les enquêteurs estiment qu’il aurait frappé Kylie lors d’une altercation, avant de l’agresser mortellement puis de dissimuler son corps dans une zone boisée proche de son domicile familial. Il a plaidé non coupable et reste détenu sans possibilité de libération sous caution.

Des messages envoyés par la victime à ses proches, où elle exprimait sa peur pour sa sécurité, ont été versés au dossier. Les procureurs ont annoncé que l’affaire sera réexaminée devant un tribunal début septembre.

Les violences conjugales, un fléau persistant aux États-Unis

Le meurtre de Kylie Monteiro illustre un problème plus large : les violences domestiques demeurent un enjeu majeur aux États-Unis. Selon le Bureau of Justice Statistics, près d’une femme sur trois y subira des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, et chaque année, plus de 1 500 Américaines meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.

Des cas récents de féminicides ont mis en évidence les limites des dispositifs de prévention, malgré un arsenal juridique renforcé au niveau fédéral et local. Plusieurs associations rappellent que l’accompagnement des femmes menacées reste insuffisant, en particulier pour celles vivant en foyer ou en situation de vulnérabilité.

Publicité

Kylie Monteiro, qui résidait dans une structure d’accueil pour futures mères, symbolise ces failles dans la protection des victimes. Les autorités judiciaires du Massachusetts ont confirmé que Gregory Groom restera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, prévue en septembre.