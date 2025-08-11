Eva Longoria visée par un procès de 2 millions $ autour de sa marque de tequila

Eva Longoria (Photo de © Robyn Beck / AFP)

La marque de tequila Casa Del Sol, cofondée par l’actrice américaine Eva Longoria, se retrouve au cœur d’un litige financier aux États-Unis. Une entreprise de transport haut de gamme, Rove, l’accuse de ne pas avoir honoré un contrat publicitaire d’environ 2 millions de dollars, couvrant la fin de l’année 2023 et le début de 2024.

Selon la plainte déposée devant la justice, Rove aurait organisé plusieurs événements promotionnels exclusifs pour la marque, notamment dans des stations balnéaires et des lieux prisés de la clientèle aisée comme les Hamptons, Palm Beach ou Aspen. L’entreprise affirme que les paiements convenus n’ont pas été effectués, entraînant des difficultés financières et la suspension de certaines de ses activités. Casa Del Sol a confirmé l’ouverture d’une enquête interne sur ces allégations.

Un nom associé à l’authenticité dans l’industrie du tequila

L’affaire suscite d’autant plus d’intérêt que Eva Longoria s’était, par le passé, exprimée sur les dérives du marché des tequilas portées par des célébrités. Elle avait mis en garde contre ce qu’elle considérait comme une possible appropriation culturelle, appelant à un engagement réel envers les producteurs mexicains et à un respect des traditions locales. Casa Del Sol s’était ainsi positionnée comme une marque prônant l’authenticité, en mettant en avant son partenariat avec des distilleries installées au Mexique.

Un secteur en pleine expansion et sous tension

Le marché du tequila premium connaît une croissance soutenue, notamment aux États-Unis, où la concurrence est vive entre marques de prestige. De plus en plus de personnalités publiques investissent dans ce secteur, générant à la fois des opportunités commerciales et des critiques sur la légitimité de leur implication. Ce nouvel épisode judiciaire rappelle que l’image d’une marque peut être fragilisée aussi bien par des différends contractuels que par des débats culturels.

Si l’issue de la procédure reste incertaine, cette affaire met en lumière les enjeux financiers et réputationnels auxquels sont confrontées les marques de spiritueux associées à des figures médiatiques.