Foot au Maghreb : la Belgique a-t-elle verrouillé le dossier de cette étoile montante ?

Rayane Bounida. Photo : DR

À quelques heures du match d’ouverture des qualifications pour l’Euro 2027 face à la Biélorussie, Rayane Bounida se retrouve au cœur de toutes les attentions. Repris pour la première fois avec les U21 belges, le milieu de terrain de l’Ajax continue de laisser planer le doute sur son avenir international. En mars 2025, son indécision entre représenter la Belgique ou le Maroc avait déjà animé les débats, après un stage effectué avec les jeunes Lions de l’Atlas tout en conservant le brassard chez les Diablotins U19.

Un talent courtisé entre deux nations

À seulement 19 ans, Rayane Bounida incarne l’un des dossiers les plus sensibles pour les sélections nationales. Formé en partie à Anderlecht et aujourd’hui en progression au sein de l’Ajax, le milieu offensif possède la double nationalité belge et marocaine. Cette situation place les deux fédérations dans une stratégie de séduction pour attirer un joueur déjà vu comme un potentiel futur cadre.

En mars dernier, il avait participé à un stage d’observation avec les équipes de jeunes du Maroc, avant de revenir jouer un rôle central chez les U19 belges, où il portait même le brassard de capitaine. Ce double engagement illustre bien l’équilibre fragile que Bounida tente de maintenir. Un article à paraître prochainement reviendra sur les choix récents des binationaux dans le football maghrébin.

La Belgique marque des points avant l’Euro 2027

La sélection de Bounida par Gill Swerts pour affronter la Biélorussie jeudi 4 septembre s’inscrit dans un calendrier stratégique. Ce premier match des qualifications à l’Euro 2027 permet à la Belgique de rappeler sa volonté de le voir poursuivre son parcours international sous ses couleurs. À ses côtés figurent aussi le Brugeois Kaye Furo et le Carolo Martin Delavallée, également convoqués pour la première fois.

Même si cette convocation ne scelle pas définitivement son avenir, elle pourrait peser lourd dans la balance. Pour rappel, un joueur ne devient officiellement lié à une sélection qu’après avoir disputé un match officiel avec l’équipe A. L’évolution de Bounida sera donc suivie de près dans les prochaines semaines, notamment si le Maroc relance ses discussions.