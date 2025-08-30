Football en France : les clubs sont-ils en danger ?

Photo : Anthony dibon / Icon Sport

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé ses doutes sur la solidité du modèle économique des clubs français. Alors que les droits télévisés constituent la principale source de revenus de la Ligue 1, leur avenir reste incertain. Cette incertitude menace directement la viabilité des projets sportifs et financiers des clubs. Ses propos, tenus lors d’un entretien avec L’Équipe, relancent le débat sur la fragilité structurelle du football professionnel en France.

Des droits télévisés en suspens

Lors de cet entretien, Nasser al-Khelaïfi a souligné qu’il ne savait pas encore combien le PSG percevrait cette saison grâce aux droits TV, alors que l’an dernier la situation était parfaitement claire. Pour lui, l’incertitude actuelle place les clubs dans une position délicate, car leurs budgets dépendent largement de ces ressources. Sans garanties solides, il devient difficile d’assurer le recrutement, la gestion salariale ou les investissements nécessaires au développement des infrastructures.

Ce constat met en évidence la dépendance structurelle du championnat français à ses diffuseurs. Comparée aux grands championnats européens comme la Premier League, la Ligue 1 souffre d’un désavantage compétitif marqué : les revenus stables et en hausse ailleurs contrastent avec les incertitudes françaises. La crainte de voir l’écart se creuser est d’autant plus forte que l’histoire récente a montré les dangers liés à l’échec d’un diffuseur, comme ce fut le cas avec Mediapro en 2020.

Les clubs, fragilisés par cette situation, redoutent des conséquences à moyen terme : perte de talents attirés par des championnats plus solides, baisse de compétitivité européenne et frein à la modernisation des stades. Dans un marché globalisé, où les ressources financières déterminent en grande partie les résultats sportifs, ce manque de visibilité constitue une menace sérieuse.

Le rôle de Nasser al-Khelaïfi et les enjeux pour la Ligue 1

Pour comprendre la portée de cette alerte, il est essentiel de rappeler la place de Nasser al-Khelaïfi dans le développement du football en France. Depuis son arrivée à la présidence du PSG en 2011 avec Qatar Sports Investments, il a transformé le club en vitrine mondiale de la Ligue 1, attirant des joueurs de renom et multipliant les revenus commerciaux. Parallèlement, à travers beIN Media Group, il a contribué à accroître la diffusion du championnat, offrant une exposition internationale précieuse.

Son double rôle, en tant que dirigeant de club et acteur majeur de l’audiovisuel sportif, lui confère une vision privilégiée des enjeux financiers. Il sait combien les droits TV conditionnent la stabilité des clubs et leur compétitivité à l’échelle européenne. Ses avertissements trouvent donc un écho particulier : ils proviennent d’un acteur qui a directement participé à la montée en puissance économique et médiatique du football français.

Le rappel de la crise provoquée par Mediapro illustre l’importance de sécuriser durablement ce secteur. La Ligue de football professionnel, qui encadre la distribution des droits, a depuis renforcé son cadre légal et multiplié les précautions pour éviter une nouvelle faillite de diffuseur. Mais les clubs, déjà fragilisés, réclament davantage de garanties pour planifier sereinement leurs investissements.

Les revenus audiovisuels ne sont pas seulement une question de finances : ils déterminent aussi la capacité de la Ligue 1 à rester compétitive face aux autres championnats. L’écart grandissant avec l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne menace d’isoler le football français, qui doit composer avec une économie plus restreinte.

Le signal lancé par Nasser al-Khelaïfi agit comme un avertissement. Tant que les discussions sur les droits télévisés n’aboutissent pas à une solution claire et durable, les clubs français resteront exposés à une instabilité préoccupante. La pérennité du football professionnel en France dépend désormais de la capacité à sécuriser ces revenus essentiels.