Formation des encadreurs culturels au Bénin : 140 nouveaux animateurs bientôt déployés dans les écoles

Jean-Michel Abimbola (Photo présidence)

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts poursuit son ambition de renforcer la présence des classes culturelles dans le système éducatif béninois. Dans ce cadre, une session de formation a été ouverte à l’Université de Parakou le lundi 25 août 2025, à l’intention des nouveaux encadreurs recrutés lors du casting national organisé les 23 et 24 avril derniers.

Prévue pour durer jusqu’au 6 septembre, cette session vise à préparer ces agents à leur prise de fonction imminente sur le terrain. Le lancement officiel a été dirigé par le coordonnateur du projet, Blaise Tchétchao, aux côtés du directeur départemental du Tourisme, de la Culture et des Arts du Borgou-Alibori. Selon Blaise Tchétchao, ce sont 140 encadreurs qui seront affectés dès la rentrée prochaine dans 14 établissements.

Publicité

Ils interviendront dans des disciplines variées, allant du théâtre à la danse, en passant par la musique et les arts plastiques. L’initiative s’inscrit dans la logique de généralisation progressive des classes culturelles, déjà présentes dans 89 établissements secondaires à travers le pays, et qui ont permis la création de près de 890 emplois directs. La cérémonie d’ouverture a été marquée par une standing ovation des bénéficiaires en hommage au chef de l’État, Patrice Talon, saluant ainsi l’attention portée au secteur culturel.