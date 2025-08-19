France : décès en direct de l’influenceur Jean Pormanove,une enquête ouverte

Jean Pormanove (DR)

L’influenceur français a été retrouvé inanimé dans un local de streaming à Contes, dans les Alpes-Maritimes. Une autopsie doit déterminer les circonstances de ce décès survenu au cours d’une diffusion, soulevant des questions sur les conditions des créateurs en ligne.

Une figure du streaming retrouvée morte

Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, était une personnalité marquante du streaming francophone. Le 18 août 2025, il a été découvert inerte sur un matelas, avec une couverture, dans un local qu’il utilisait pour ses lives à Contes. Les tentatives de le réveiller par son entourage sont restées vaines, alors que le direct se poursuivait devant des spectateurs connectés.

Publicité

Enquête en cours et popularité en ligne

Le parquet de Nice a confirmé l’ouverture d’une enquête et précisé qu’aucun indice suspect n’avait été identifié à ce stade, avec une autopsie programmée pour éclaircir les causes exactes. Cette procédure est conforme aux règles légales en France lorsqu’un décès survient dans des circonstances inexpliquées. La nouvelle a été diffusée par Owen Cenazandotti, ami et influenceur, déclenchant une vague de messages de soutien sur les plateformes sociales, notamment Kick et TikTok.

Résidant dans les Alpes-Maritimes, Jean Pormanove s’était fait connaître dès 2020 et avait rassemblé une large communauté avec plus de 550 000 abonnés sur TikTok et 669 000 followers sur Twitch, cumulant des millions de vues sur ses vidéos. Son décès met en lumière les enjeux liés à l’intensité des activités en ligne et à la santé des créateurs confrontés à des rythmes de diffusion soutenus.