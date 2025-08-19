France : décès tragique d’un policier pendant une randonnée

Photo DR

Les forces de l’ordre sont sous le choc après le décès accidentel d’un de leurs membres, survenu lors d’une excursion en solo dans les reliefs marseillais. Ce fonctionnaire de 40 ans, expert en communications à la préfecture de police de Paris, pratiquait la randonnée avec passion lors de ce drame.

Le drame s’est produit en fin de journée, dans un secteur escarpé et isolé, où aucun réseau téléphonique ne permet d’appeler les secours. Alertées en soirée, les équipes de secours ont dû affronter un terrain hostile pour localiser la victime, retardant les opérations de secours. Malgré leur réactivité une fois sur place, les secours n’ont pu ranimer le randonneur. Les premières constatations excluent toute malveillance et privilégient l’hypothèse d’un malaise cardiaque survenu pendant l’effort.

Publicité

Une figure respectée de la profession disparue

Sur les réseaux sociaux, la police nationale a tenu à rendre hommage à un collègue estimé, ancien représentant syndical salué pour son professionnalisme et son humanité. Les messages de bienveillance se multiplient pour ce père de famille, dont la disparition laisse deux enfants dans le deuil.

L’émotion est profonde au sein d’une institution touchée par cette perte brutale et injustement cruelle. En effet, ce dernier était à la veille de rejoindre une unité spécialisée dans la sécurité des transports en Île-de-France. Ce séjour à Marseille, il l’avait prévu de longue date dans le cadre de vacances supposées se dérouler dans un décor naturel réputé de Provence.