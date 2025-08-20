France : Drake et Adin Ross financeront les funérailles de Jean Pormanove

Le rappeur canadien et le streamer américain ont annoncé qu’ils prendraient en charge les frais d’obsèques de Jean Pormanove, mort à 46 ans lors d’un direct sur la plateforme Kick. Le décès du streamer français, connu pour ses contenus extrêmes, suscite de nombreuses réactions et une enquête judiciaire est en cours.

Deux figures internationales s’impliquent

Le rappeur Drake et le créateur de contenus Adin Ross ont confirmé qu’ils assumeront les frais liés aux funérailles de Jean Pormanove selon TMZ. Tous deux avaient déjà collaboré par le passé lors de diffusions caritatives en ligne, renforçant leur visibilité auprès d’un large public. Cette décision marque une nouvelle étape dans leur engagement médiatisé et pourrait relancer le débat sur le rôle des célébrités dans le soutien aux communautés numériques.

Publicité

Adin Ross a également déclaré vouloir « chercher justice » si l’enquête venait à confirmer une mort liée à des circonstances suspectes. Ses propos ont été largement relayés par les médias spécialisés et les réseaux sociaux, où le décès de Jean Pormanove reste un sujet central. Pour mieux comprendre l’impact de ces prises de position, il sera utile de suivre les prochaines étapes de l’enquête judiciaire et les éventuelles conclusions du parquet de Nice, qui a ordonné une autopsie.

Le décès de Jean Pormanove et les suites judiciaires

Âgé de 46 ans, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2025 à Contes, près de Nice. La scène s’est produite alors qu’il diffusait un direct sur la plateforme Kick. Le streamer, suivi par près d’un million d’abonnés, était devenu connu pour ses contenus extrêmes, souvent dénoncés par des associations pour leur caractère humiliant et violent.

Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès, et la plateforme Kick a indiqué avoir banni les co-streamers présents au moment des faits. Ce drame survient après plusieurs polémiques entourant la modération de la plateforme, accusée de tolérer des contenus problématiques. Le rappel de ces événements souligne l’importance des débats sur la régulation du streaming en ligne, une question sur laquelle des institutions comme l’Arcom ont déjà été interpellées.

Le soutien de deux personnalités internationales comme Drake et Adin Ross donne à cette affaire une portée qui dépasse le cadre français, renforçant l’attention portée aux enquêtes et à la responsabilité des plateformes.