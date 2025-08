France : pourquoi l’État veut remplacer WhatsApp (et cie) dans l’administration

Photo d'illustration (unsplash)

Face à la montée des cybermenaces et aux risques de surveillance étrangère, le gouvernement franchit une étape décisive dans sa stratégie de sécurisation des communications internes. Dans une circulaire datée du 25 juillet 2025, le Premier ministre François Bayrou appelle l’ensemble des ministères et administrations à abandonner les applications de messagerie étrangères telles que WhatsApp, Telegram ou Signal, au profit de Tchap, une solution développée en France et dédiée au secteur public.

Ce changement s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu où la souveraineté numérique est devenue un enjeu central pour les États. Les révélations successives sur la capacité de certaines puissances à accéder aux données personnelles via des plateformes largement utilisées ont contribué à alimenter une prise de conscience accrue sur les risques liés à la dépendance technologique.

Tchap : une messagerie développée pour le service public

Créée en 2019 et opérée par la Direction interministérielle du numérique (DINUM), Tchap est décrite comme “la messagerie instantanée du secteur public” précise Presse Citron. L’application repose sur un système de chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des échanges, tout en étant open source, ce qui permet à tout expert de consulter et auditer son code.

Disponible sur mobile, tablette et navigateur web, Tchap permet des échanges individuels ou en groupe, l’envoi de fichiers, et dispose d’un annuaire intégré facilitant les échanges entre agents, même sans connaître leurs coordonnées personnelles. Une fonctionnalité spécifique autorise également l’ajout d’interlocuteurs extérieurs au secteur public, sous certaines conditions de sécurité.

Selon les données du gouvernement, Tchap rassemble déjà 300 000 utilisateurs. Mais jusqu’à présent, son usage était resté relativement limité à certains services de l’administration. L’objectif affiché dans la circulaire est désormais clair : en faire l’unique canal de communication numérique interne des agents de l’État.

La souveraineté numérique au cœur des priorités

Dans le document transmis aux administrations, François Bayrou souligne que les agents publics sont de plus en plus exposés aux risques d’interception de leurs communications électroniques. Cette exposition, combinée à la multiplication des cyberattaques ciblant les institutions publiques, rend la généralisation de Tchap nécessaire selon les autorités.

Le texte critique explicitement les applications “présumées sécurisées” développées à l’étranger, jugeant qu’elles restent soumises aux législations de leurs pays d’origine, qui pourraient permettre l’accès aux messages échangés. Cette méfiance s’inscrit dans une logique plus large de protection des données sensibles et de limitation des vecteurs de dépendance technologique vis-à-vis de puissances non européennes.

Cette décision fait écho à des démarches similaires menées ailleurs en Europe, où des gouvernements cherchent à réduire l’usage d’outils numériques non souverains pour préserver la confidentialité des communications officielles. En Allemagne, des réflexions similaires ont été engagées, tandis que la Commission européenne a également renforcé ses exigences en matière de sécurité des communications internes.

Une adoption encore à généraliser

Si le gouvernement français souhaite désormais élargir massivement l’usage de Tchap, la tâche s’annonce ambitieuse. Au-delà de l’installation technique, il faudra convaincre les agents publics d’abandonner des outils largement utilisés dans leur quotidien professionnel et personnel. Cela impliquera des efforts importants de formation, d’accompagnement et de sensibilisation aux enjeux de cybersécurité. Par ailleurs, la montée en charge de Tchap pourrait représenter un test grandeur nature pour ses capacités techniques et son ergonomie, dans un environnement où la rapidité et la fiabilité des échanges sont devenues essentielles.