France: un braqueur de la bijouterie Bvlgari maîtrisé par des passants

Un individu armé a tenté de braquer la bijouterie Bvlgari sur la Croisette à Cannes (France), lundi 18 août au matin. L’intervention de passants et des forces locales a permis de neutraliser le suspect, alors qu’un agent de sécurité a été blessé rapporte nos confrères de Actu 17.

Une attaque stoppée en pleine Croisette

Vers 10h50, des coups de feu ont retenti devant la bijouterie située sur la célèbre Croisette. L’homme armé d’un pistolet a tenté d’entrer dans l’établissement. L’agent de sécurité, en s’interposant, a été touché au visage, selon des témoins. Rapidement, plusieurs passants présents sur place ont réussi à immobiliser le suspect au sol avant l’arrivée des autorités.

La police municipale de Cannes, alertée immédiatement, est intervenue en moins de deux minutes. L’agresseur a été interpellé et son arme saisie. Des étuis correspondant aux tirs ont été retrouvés par les enquêteurs. La scène a provoqué un vif émoi dans ce quartier commerçant, habitué à une forte fréquentation touristique.

Une enquête confiée à la police judiciaire

Le Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) a pris en charge les investigations. Les enquêteurs cherchent notamment à identifier un complice qui aurait quitté les lieux à bord d’un scooter Yamaha TMax. Les pompiers se sont également rendus sur place pour secourir l’agent blessé.

Ce n’est pas la première fois que la Croisette est visée par un braquage. En 2013, un vol spectaculaire avait été commis dans un hôtel cannois lors d’une exposition de joaillerie, pour un préjudice estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ces affaires rappellent la vigilance constante nécessaire dans un secteur où les enseignes de luxe attirent régulièrement des convoitises.