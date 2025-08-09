France : un malien avoue le meurtre de son frère dans un foyer de migrants

Photo DR

La Seine-Saint-Denis a été le théâtre d’un drame familial vendredi, lorsqu’un homme de nationalité malienne s’est présenté de lui-même au commissariat de Montreuil pour reconnaître avoir tué son frère à l’aide d’un marteau. Les faits se seraient produits dans une résidence pour travailleurs migrants située en centre-ville, a confirmé le parquet de Bobigny à plusieurs médias, dont CNEWS.

Un aveu spontané aux forces de l’ordre

Selon les premiers éléments recueillis, l’individu se serait rendu en fin de journée au poste de police pour relater les circonstances du geste qui aurait coûté la vie à son frère. Les forces de l’ordre ont immédiatement procédé à son placement en garde à vue. La victime, retrouvée sans vie dans le foyer, présentait des blessures compatibles avec l’utilisation d’un objet contondant.

Lieu du drame : un foyer de travailleurs migrants

Le meurtre s’est produit dans un établissement d’hébergement collectif destiné principalement aux travailleurs étrangers, un dispositif historique en France mis en place pour répondre aux besoins de logement de populations venues contribuer à l’activité économique. Ces structures, souvent concentrées dans des zones urbaines denses comme Montreuil, abritent des communautés originaires d’Afrique, d’Asie ou encore d’Europe de l’Est.

Une enquête confiée au parquet de Bobigny

Le parquet de Bobigny a confirmé que les investigations étaient en cours afin de préciser le déroulement exact des faits, le mobile éventuel et les conditions dans lesquelles l’arme présumée du crime a été utilisée. Des experts médico-légaux ont été dépêchés sur place pour examiner la scène et recueillir des indices matériels.

Contexte plus large des violences intrafamiliales

Si les circonstances de ce drame restent à éclaircir, il s’inscrit dans un contexte où les violences intrafamiliales demeurent un enjeu majeur en Île-de-France et ailleurs. Selon les données du ministère de l’Intérieur, plusieurs centaines d’homicides impliquant des proches sont enregistrés chaque année, représentant une proportion significative des crimes violents sur le territoire.

L’enquête devra déterminer les motivations précises de cet acte et si des antécédents familiaux ou psychologiques ont pu jouer un rôle dans le passage à l’acte.