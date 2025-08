France : une fusillade en pleine rue entraîne la mort d’un homme

Photo AFP

Dans la nuit de dimanche, un événement dramatique s’est déroulé dans le secteur du Mathiolan, à Meyzieu, à quelques kilomètres de Lyon. Aux alentours de 23 heures, un homme âgé de 29 ans a été victime d’une attaque armée dans la rue Paul-Gauguin, tout près de son domicile. Malgré l’intervention rapide des services d’urgence, il a succombé à ses blessures sur place.

Plusieurs individus impliqués, enquête en cours

Selon des sources proches de l’affaire relayées par Actu17, l’attaque aurait été menée par un groupe d’environ trois à quatre personnes arrivées en voiture. Ces assaillants ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur la victime, qui a cependant réussi à se défendre en blessant l’un d’eux. Ce dernier est toujours recherché par les autorités, tout comme les autres suspects qui ont pris la fuite immédiatement après les faits. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cet incident.

Violences urbaines et enjeux sécuritaires dans la métropole lyonnaise

Cette fusillade montre les difficultés rencontrées par certaines zones de la métropole de Lyon en matière de sécurité. Les échanges de tirs en milieu urbain soulignent la nécessité d’une vigilance accrue et d’une coordination renforcée entre la police et la justice. Les autorités poursuivent leurs efforts pour prévenir ce type de violences et protéger les habitants.

Les investigations permettront bientôt de mieux comprendre les circonstances précises et de fournir des réponses aux riverains affectés par ce drame.