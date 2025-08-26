Frayeur en plein vol : un volet d’aile d’un Boeing 737 se détache sous les yeux des passagers (vidéo)

Photo : Boeing

Un vol de Delta Airlines reliant Orlando à Austin a connu un incident inhabituel le 19 août. Une partie du volet de l’aile gauche du Boeing 737 s’est détachée en plein ciel, suscitant l’inquiétude des passagers qui ont filmé la scène. L’appareil a toutefois pu se poser sans blessés, et une enquête a été ouverte par l’aviation américaine.

Des passagers témoins d’une scène inhabituelle

Le vol Delta Air Lines 1893, qui transportait 62 passagers et 6 membres d’équipage, a atterri à Austin dans l’État du Texas malgré l’endommagement visible de son aile gauche. Des vidéos prises à bord montrent un morceau du volet de l’aile se balançant dangereusement sous l’effet du vent. Les passagers, surpris par cette vision, ont partagé leurs images qui circulent désormais sur les réseaux. L’épisode n’a pas causé de blessés et l’appareil a été immédiatement immobilisé pour inspection.

Publicité

La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer l’origine de cette défaillance. La compagnie américaine a indiqué que la sécurité de ses passagers restait sa « priorité ». De tels événements offrent souvent matière à renforcer les règles de maintenance, ce qui pourrait nourrir de futurs rapports de sécurité aéronautique.

Un contexte marqué par des précédents pour le Boeing 737

L’incident ravive le souvenir de difficultés rencontrées par le constructeur Boeing au cours des dernières années. Les modèles 737 MAX avaient déjà été cloués au sol à l’échelle mondiale en 2019, après deux accidents ayant fait au total 346 victimes. Plus récemment, d’autres vols avaient signalé des problèmes techniques mineurs, renforçant l’attention des autorités sur la flotte.

Ces rappels illustrent l’importance du suivi technique des appareils civils et l’impact d’incidents même sans victimes sur la confiance du public. Des experts soulignent par ailleurs que ce type de volet d’aile joue un rôle essentiel dans les phases de décollage et d’atterrissage, ce qui explique l’intérêt particulier des enquêteurs. Un rapport détaillé de la FAA est attendu dans les prochaines semaines, tandis que l’appareil concerné reste à l’arrêt. L’avion a pu se poser à Austin sans aucun blessé à déplorer.