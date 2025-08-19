Fromage: vers une nouvelle épidémie mondiale ?

Photo de Azzedine Rouichi sur Unsplash

La listériose est une infection bactérienne grave, provoquée par Listeria monocytogenes, qui représente un danger particulier pour les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est affaibli.

Ses symptômes, souvent similaires à ceux d’une grippe (fièvre, douleurs musculaires, troubles digestifs), peuvent s’aggraver et entraîner des complications neurologiques graves, comme des méningites ou des encéphalites. Dans les cas extrêmes, cette maladie peut s’avérer mortelle ou laisser des séquelles irréversibles, ce qui en fait l’une des toxi-infections alimentaires les plus redoutées par les autorités sanitaires.

Extension géographique de la contamination

À l’origine limitée à la France, après la commercialisation de fromages pasteurisés infectés de la marque Chavegrand, avec une vingtaine de cas recensés et deux décès, l’épidémie s’étend désormais à plusieurs pays européens. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont chacun signalé des infections, touchant principalement des adultes âgés de 35 à 70 ans.

Les enquêtes épidémiologiques indiquent que les contaminations en Europe se sont produites entre avril et juillet, suggérant une diffusion lente, mais continue de produits contaminés à travers les circuits de distribution internationaux. Les fromages contaminés pourraient donc déjà avoir été vendus et consommés un peu partout à travers le monde.

Enjeux de surveillance sanitaire mondiale

En effet, la vente de fromages Chavegrand s’effectue, selon les derniers chiffres, dans pas moins de 32 nations à travers le monde. Outre les pays cités ci-dessus, ce sont également l’Australie, Hong Kong, la Suisse, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et les États-Unis qui commercialisent dans certaines de leurs enseignes, ces fromages bien connus.

Les autorités sanitaires européennes ont renforcé leur vigilance et lancé des procédures de rappel pour quarante références. Mais face aux délais, il est tout à fait envisageable que ce rappel ne soit pas aussi efficace que souhaité. Les autorités sanitaires françaises appellent donc à redoubler de vigilance et invitent leurs partenaires européens et internationaux à faire de même, tout en sensibilisant la population aux symptômes de la listériose, au cas où.