Frontière Bénin-Togo : Un homme risque deux ans de prison pour contrebande de produits

Poursuivi pour contrebande de produits agricoles et non-déclaration de fonds, un homme arrêté en mars dernier à la frontière entre le Bénin et le Togo a comparu ce lundi 4 août 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, ainsi qu’une amende de deux millions de francs CFA et la confiscation d’une somme de 29 millions FCFA saisie lors de son interpellation.

Le 21 mars 2025, le mis en cause a été intercepté à la frontière bénino-togolaise à bord d’un véhicule transportant des sacs de soja et de noix de cajou, sans aucune déclaration préalable. Une fouille a également permis de découvrir une importante somme d’argent liquide estimée à près de 29 millions de francs CFA, que l’intéressé n’a pas pu justifier auprès des agents des douanes.

Une défense basée sur le rôle d’intermédiaire

À la barre, l’homme a nié être propriétaire du chargement incriminé. Il affirme avoir simplement agi en qualité d’intermédiaire pour un tiers dont il n’a pas pu fournir l’identité précise. Concernant les espèces non déclarées, il a soutenu ne porter sur lui qu’un peu moins de cinq millions de francs CFA, soit un montant inférieur au seuil légal imposant une déclaration.

Le parquet spécial n’a pas retenu les arguments avancés. Il considère que les faits sont suffisamment établis et que l’argent saisi est étroitement lié à l’infraction douanière reprochée. Outre la peine d’emprisonnement et l’amende, il a donc demandé la confiscation intégrale de la somme. Les avocats du prévenu ont plaidé la relaxe pure et simple, arguant que le dossier ne permet pas de démontrer de manière indiscutable l’implication directe de leur client. À défaut, ils ont sollicité le bénéfice du doute, ainsi que la restitution des fonds si aucune origine frauduleuse n’est prouvée. Le verdict est attendu pour le 20 octobre 2025.