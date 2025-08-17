Fusillade à New York : trois morts et huit blessés dans un lounge de Brooklyn

Photo : Sarah L. Voisin / The Washington Post

Un club de Crown Heights a été le théâtre d’une fusillade meurtrière dans la nuit de dimanche à lundi. Trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été hospitalisées, relançant les interrogations sur la circulation des armes à feu aux États-Unis.

Un bilan lourd au cœur de Brooklyn

La fusillade s’est produite peu après 3h30 à l’intérieur du Taste of the City Lounge, situé sur Franklin Avenue, à Brooklyn. Selon la police de New York, trois hommes ont été tués, dont deux âgés de 27 et 35 ans. Huit autres personnes – cinq hommes et trois femmes – ont été blessées et transportées vers différents hôpitaux avec des blessures qualifiées de non mortelles.

Publicité

Les enquêteurs ont relevé plus de 36 douilles sur la scène, laissant penser à l’utilisation de plusieurs armes. Une arme à feu a été retrouvée à proximité, entre Bedford Avenue et Eastern Parkway, mais son lien avec les faits doit encore être établi. Aucune arrestation n’avait été annoncée ce lundi matin, les tireurs restant en fuite.

Une anomalie dans une année marquée par une baisse de la violence

Le commissaire Jessica Tisch a rappelé que 2025 est marquée par un niveau historiquement bas de violences armées dans la ville, soulignant le caractère exceptionnel de cette attaque. La police n’a pas précisé de mobile, mais une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du conflit qui a mené à cette fusillade.

Cet événement intervient alors que les débats sur le contrôle des armes restent vifs aux États-Unis, particulièrement après plusieurs drames récents ayant relancé les appels à un durcissement des lois. Les autorités locales ont indiqué qu’elles renforceraient la surveillance des établissements nocturnes de Brooklyn, une mesure déjà évoquée lors de précédents incidents et qui pourrait être détaillée prochainement. Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin d’identifier les auteurs et de préciser les circonstances exactes des tirs.