Gabon : Le gouvernement béninois réagit suite aux menaces contre ses ressortissants et annonce…

Le ministère béninois des Affaires étrangères a réagi, ce 14 août 2025, aux informations faisant état de menaces et d’actes d’intimidation contre des ressortissants béninois vivant au Gabon. Les tensions seraient liées à l’attribution de places de marché dans la province de Lambaréné, sur fond de nouvelles restrictions imposées aux étrangers dans certaines activités économiques.

Selon le communiqué officiel, le gouvernement suit de près la situation et « réaffirme sa détermination à veiller, en toutes circonstances, à la sécurité et au respect des droits » de ses citoyens établis à l’étranger. Les autorités invitent la communauté béninoise au Gabon à faire preuve de sérénité et de retenue, tout en rappelant l’obligation de se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.

Dans un esprit de coopération bilatérale, Cotonou annonce la mise en place, en coordination avec les autorités gabonaises, d’une mission d’identification et de recensement des Béninois désireux de rentrer volontairement au pays. Cette démarche devrait permettre d’évaluer précisément les besoins et de planifier d’éventuelles opérations de retour.

Le ministère a également réaffirmé l’attachement du Bénin aux valeurs panafricanistes et à la solidarité entre peuples africains. « Chaque Africain doit pouvoir se sentir chez lui partout sur le continent », rappelle le communiqué, estimant que cette liberté est essentielle à une véritable intégration et à un développement harmonieux de l’Afrique.