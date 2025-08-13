Homicide d’un septuagénaire en France : enquête en cours

Photo Pixabay

Un homme de 73 ans a été retrouvé mort avec plusieurs impacts de balle à la tête, mardi, dans le quartier de Beuvange, à Thionville (Moselle) selon les informations d’actu17. Les autorités cherchent à établir les circonstances exactes de ce drame qui touche la communauté des gens du voyage sédentarisée.

Découverte macabre près du domicile de la victime

Selon une source proche du dossier, le corps a été retrouvé dans une petite cabane située à proximité immédiate de son logement. Les premiers éléments font état de plusieurs projectiles tirés en direction de la tête. Les lieux ont été rapidement sécurisés par les forces de l’ordre, permettant aux techniciens en identification criminelle de procéder aux premières constatations.

Publicité

Origine et profil de la victime

Le défunt, issu de la communauté des gens du voyage installée dans le secteur, vivait depuis plusieurs années dans ce quartier résidentiel. Les enquêteurs s’attachent désormais à retracer ses dernières heures et ses contacts récents, afin de comprendre le contexte ayant mené à cet acte violent.

Enquête et cadre juridique

Le parquet de Thionville a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Ce type de crime, passible de la réclusion criminelle à perpétuité en France, mobilise des moyens importants, notamment la police judiciaire. Les enquêteurs pourraient solliciter des témoignages de riverains ou exploiter d’éventuelles images de vidéosurveillance disponibles dans la zone, un point sur lequel un lien d’information complémentaire pourra être inséré.

Impact local et attente des résultats

La découverte a suscité une vive émotion parmi les habitants du quartier, peu habitués à ce type d’événement. Plusieurs membres de la communauté ont exprimé leur attente de réponses rapides quant à l’identité et aux motivations du ou des auteurs. Les résultats des examens médico-légaux, attendus dans les prochains jours, devraient fournir des précisions utiles à la progression de l’enquête.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’éclaircir les circonstances précises et de retrouver l’auteur de ce meurtre.