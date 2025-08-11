Immigration clandestine au Maghreb : un vaste circuit illégal mis à nu

Des policiers algériens - Photo : DR

Les forces de défense et de sécurité opérant dans la région de Constantine ont mis fin aux activités d’un important réseau de trafic de migrants. Selon les informations rapportées par L’Algérie Aujourd’hui, six personnes ont été interpellées au cours d’une opération menée la semaine dernière.

L’enquête a permis de découvrir que ce réseau organisait des traversées illégales vers l’étranger en partance des wilayas d’Annaba et de Skikda. Les candidats à l’exil, attirés par la promesse d’un passage rapide, devaient verser d’importantes sommes pour embarquer sur des barques fabriquées spécialement à cet effet.

Publicité

Lors des perquisitions, les autorités ont mis la main sur un atelier clandestin destiné à la construction de ces embarcations. Quatre barques prêtes à naviguer ont été saisies, mettant ainsi un coup d’arrêt à plusieurs départs planifiés.

Au-delà des arrestations, cette opération illustre la persistance de filières bien organisées dans la région, utilisant les côtes de l’Est algérien comme points de départ vers l’Europe. Les forces de sécurité multiplient les interventions de ce type afin de limiter un phénomène qui met en danger la vie de nombreux migrants et alimente un trafic transfrontalier lucratif.