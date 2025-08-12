iPhone: un changement majeur à venir chez Apple ?

iPhone (Photo Unsplash)

La bataille pour la domination du marché des smartphones s’intensifie entre Apple, Samsung et les géants chinois Xiaomi et Huawei. Cette compétition acharnée pousse la marque californienne à repenser radicalement sa stratégie produit pour maintenir sa position de leader. En 2023, Apple a annoncé 225,9 millions d’appareils vendus, représentant 18% du marché global.

Les évolutions technologiques rapides et l’agressivité commerciale asiatique, notamment de Samsung, qui se trouve juste derrière Apple, avec quasiment 223 millions de smartphones vendus en 2023, contraignent la firme de Cupertino à abandonner ses habitudes pour proposer une offre renouvelée et plus cohérente. Les indiscrétions se multiplient concernant une restructuration majeure de la gamme iPhone 17, confirmant l‘abandon du modèle Plus au profit d’une nouvelle déclinaison Air.

La fin programmée du format Plus

Les sources industrielles proches des fabricants d’accessoires confirment la disparition de l’appellation Plus, introduite avec l’iPhone 14 mais qui n’a jamais trouvé son public cible. L’adoption de la nomenclature Air, historiquement associée aux MacBook depuis 2008 puis étendue aux iPad, s’inscrit dans une logique de cohérence globale de l’écosystème Apple.

La reconfiguration s’accompagne d’un bouleversement des dimensions d’écran traditionnelles. L’iPhone 17 standard abandonne son format 6,1 pouces historique pour adopter une dalle de 6,3 pouces, héritée du Pro précédent. L’Air proposerait 6,6 pouces tandis que les Pro et Pro Max conserveraient respectivement 6,3 et 6,9 pouces.

L’Air, pari technologique audacieux d’Apple

Le nouvel iPhone 17 Air pourrait constituer la révélation de cette génération avec une épaisseur record de 5,5 millimètres environ. Cette prouesse technique nécessiterait des compromis significatifs, notamment l’intégration d’un unique capteur photographique dorsal et potentiellement l’abandon de Face ID au profit d’un Touch ID sous-écran.

Ces choix radicaux visent à différencier ce modèle dans un marché saturé. La présentation officielle est attendue le 9 septembre, avec des précommandes débutant le 12 et une commercialisation prévue le 19 septembre, respectant le calendrier traditionnel d’Apple. Reste que, pour le moment, il ne s’agit là que de pures spéculations.

En effet, Tim Cook n’a encore rien annoncé. Le PDG de la forme à la pomme doit d’ailleurs trouver un moyen de répondre aux attentes du président Trump, pour produire davantage aux USA. Si la gamme évolue, les prix pourraient, eux aussi, changer avec des smartphones plus onéreux, afin de couvrir la ligne de prodution, plus coûteuse.