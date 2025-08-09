Kanye West met en vente son ancien manoir devenu un chef-d’œuvre

© Rich Fury/VF20

Selon des informations rapportées par Billionaire Africa, une propriété autrefois détenue par le rappeur et entrepreneur américain Kanye West est de retour sur le marché immobilier, mais sous un tout autre visage.

L’artiste avait acquis la maison originale en 2021 pour 4,5 millions de dollars avant de la céder deux ans plus tard à 4,25 millions. Depuis, le site a été complètement repensé et reconstruit, donnant naissance à « Three Planes », un domaine équestre haut de gamme désormais mis en vente pour près de 17 millions de dollars.

La résidence, commercialisée par The Agency, affiche désormais environ 1 000 m² habitables. Elle compte cinq chambres, six salles de bains ainsi qu’un cabinet de toilette. La suite principale offre des prestations dignes d’un hôtel de luxe avec sauna, douche hammam, baignoire profonde, terrasse privative et cheminée.

Installée au sein d’un quartier équestre sécurisé, la demeure marie élégance contemporaine et confort haut de gamme. Le contraste avec la maison sobre qu’avait connue Kanye West est frappant, illustrant comment un bien immobilier peut connaître une seconde vie spectaculaire entre les mains de nouveaux propriétaires.