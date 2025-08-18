Le Maroc est le 2ᵉ plus grand producteur de voitures en Afrique

Photo DR

Le Maroc confirme sa place de leader dans l’industrie automobile africaine. Selon les chiffres publiés par Business Insider et basés sur les données de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles, le royaume chérifien a produit 559 645 véhicules en 2024, ce qui le positionne juste derrière l’Afrique du Sud, qui a enregistré 599 755 unités.

Cette performance marque une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente, soulignant la montée en puissance du secteur industriel marocain et sa capacité à répondre à une demande croissante, tant locale qu’internationale. Sur le plan mondial, Rabat se classe désormais au 23ᵉ rang des pays producteurs de voitures, un indicateur fort de sa compétitivité.

Les experts estiment que cette dynamique est soutenue par un écosystème industriel favorable, incluant des investissements étrangers, des infrastructures modernes et des politiques incitatives. La montée en puissance de l’assemblage de véhicules, mais aussi de la fabrication de composants, contribue à renforcer l’emploi qualifié et la chaîne de valeur locale.

L’industrie automobile marocaine ne se limite plus à la production de masse. Elle devient un vecteur de développement technologique, permettant au pays de s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de diversifier son économie. Le royaume pourrait ainsi attirer davantage d’investissements, tout en consolidant son image de hub automobile en Afrique du Nord.

Business Insider souligne que la réussite marocaine illustre comment des choix stratégiques ciblés et une vision industrielle claire peuvent propulser un pays vers des positions de leadership sur le continent.