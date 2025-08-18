Tragédie de Glazoué au Bénin : la classe politique exprime compassion et propositions

Le terrible accident de la route survenu dans la nuit du 17 août 2025, sur la Route Inter-États n°2 au niveau du pont de franchissement du fleuve Ouémé, continue de susciter une vive émotion au sein de l’opinion publique et d’interpeller la classe politique béninoise. Selon le dernier bilan officiel communiqué par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, 23 corps ont été retrouvés et extraits des eaux, tandis que 19 passagers resteraient portés disparus.

Neuf rescapés, dont l’état de santé est jugé stable, sont pris en charge à l’hôpital de zone de Savè. Le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, a rapidement réagi via un message publié sur les réseaux sociaux. Il y exprime ses « pensées pour les victimes, leurs proches et leurs familles », tout en saluant « le courage des équipes de secours mobilisées sans relâche dès les premières heures du drame ».

Publicité

Les Démocrates interpellent les autorités

Dans un communiqué signé par son secrétaire national à la communication, Guy Dossou Mitokpè, le parti Les Démocrates a exprimé sa « vive consternation » et présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Au-delà de la compassion, la formation politique appelle à un renforcement des mesures de sécurité routière. Elle propose notamment que les trajets excédant 700 km soient assurés par deux conducteurs se relayant pour éviter les états de fatigue au volant. « Ce drame est un drame de trop », souligne le communiqué, qui exhorte les sociétés de transport à plus de vigilance et de responsabilité.

L’UP Renouveau salue la réactivité du gouvernement

De son côté, l’Union Progressiste le Renouveau a publié un communiqué marqué par la solidarité et la compassion. Le parti s’est incliné devant la mémoire des disparus, tout en adressant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a surtout salué « la réactivité du Président de la République et du Gouvernement » qui ont immédiatement déclenché le plan ORSEC et mobilisé les secours sur le terrain. L’UP Renouveau appelle également au respect scrupuleux du Code de la route et à une vigilance accrue de la part de tous les usagers.