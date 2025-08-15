Le Maroc profite d’une décision des USA pour se positionner sur une route maritime

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Le Maroc pourrait tirer un avantage majeur d’une récente réorganisation des routes maritimes décidée par les États-Unis. Selon Hespress, Washington a retiré le port espagnol d’Algésiras d’une liaison clé reliant l’Amérique du Nord à plusieurs destinations asiatiques, créant ainsi une ouverture pour Tanger Med.

Cette décision concerne une route de conteneurs qui assurait des échanges réguliers entre les côtes Est et Ouest américaines et de grands ports asiatiques, notamment au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde. L’exclusion d’Algésiras a entraîné le redéploiement de certaines escales vers d’autres plateformes portuaires capables d’absorber un trafic important. Tanger Med, avec ses infrastructures modernes et sa position stratégique à l’entrée de la Méditerranée, figure désormais parmi les principaux bénéficiaires.

Ce repositionnement conforte le rôle du complexe portuaire marocain dans le commerce mondial. Déjà reconnu pour sa capacité à traiter d’importants volumes, Tanger Med renforce ainsi sa place dans les flux transatlantiques et les échanges avec l’Asie. Cette montée en puissance pourrait stimuler l’économie marocaine, en consolidant le rôle du pays comme hub logistique régional et en attirant de nouveaux investissements dans les services portuaires et le transport maritime.

À long terme, cette nouvelle dynamique pourrait également élargir les opportunités pour les exportateurs marocains, en facilitant l’accès à des marchés asiatiques en pleine croissance. Pour Tanger Med, cette évolution s’inscrit dans une trajectoire de développement qui confirme son statut de plateforme incontournable dans la chaîne logistique internationale.