Le Maroc reconnu comme partenaire clé de la stratégie africaine de ce pays européen

Mohammed VI (Photo DR)

Lors de la réception officielle organisée par l’ambassade du Maroc en Suisse à l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, les autorités suisses ont mis en avant la qualité exceptionnelle des relations bilatérales. Cet événement diplomatique, marqué par la présence de plusieurs hauts responsables politiques et économiques suisses, a été l’occasion de souligner le rôle croissant du Royaume dans la stratégie africaine de la Suisse.

Le Maroc, un acteur prioritaire pour la Suisse en Afrique

Selon nos confrères d’Industries.ma, c’est Ivo Germann, secrétaire d’État adjoint au Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui a clairement affirmé ce jeudi que le Royaume est désormais reconnu comme l’un des partenaires économiques clés de la Suisse sur le continent. Cette déclaration, faite en marge de la réception diplomatique, consacre la place du Royaume dans les orientations actuelles de la Suisse en matière de coopération économique internationale.

En identifiant le Maroc comme un acteur central de sa politique africaine, la Suisse vise à renforcer ses ancrages dans une région en pleine mutation. Rabat, par sa stabilité institutionnelle, son positionnement géographique stratégique et son intégration croissante dans les réseaux économiques régionaux, apparaît comme un point d’appui fiable pour les entreprises suisses souhaitant investir ou s’implanter en Afrique.

Le Maroc au cœur de la diplomatie économique suisse

Présente lors de la cérémonie, Monika Schmutz Kirgöz, secrétaire d’État adjointe au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a salué l’évolution positive et structurée des relations entre les deux pays. Elle a rappelé que la coopération maroco-suisse dépasse aujourd’hui le cadre institutionnel classique, pour s’ancrer dans des projets concrets touchant à la recherche scientifique, au dialogue politique, à l’économie circulaire et à l’innovation technologique.

Cette reconnaissance publique, marque une nouvelle étape dans la consolidation d’une alliance que les deux parties considèrent comme stratégique.

Une coopération multisectorielle qui gagne en intensité

Les échanges entre les deux pays s’élargissent rapidement, au-delà des flux commerciaux traditionnels. On note une multiplication des partenariats dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche appliquée, de l’agriculture durable et des technologies propres. Plusieurs programmes pilotes impliquant des institutions marocaines et des entités économiques suisses sont actuellement en cours d’expérimentation.

Ce développement s’appuie sur une convergence de priorités nationales, notamment en matière de transition énergétique, de développement durable et de renforcement de la compétitivité industrielle. La coopération bilatérale devient ainsi un levier d’innovation au service des deux économies.

Un cadre favorable dans un environnement géoéconomique mouvant

Face à une situation mondiale marquée par des recompositions économiques et des tensions commerciales, la Suisse semble adopter une approche ciblée en Afrique, misant sur des partenariats stables et efficaces. Le choix du Maroc comme partenaire de référence montre cette volonté de bâtir des relations équilibrées, fondées sur la confiance, la complémentarité et la performance.

Pour Rabat, cette reconnaissance renforce son ambition de devenir une plateforme régionale incontournable, en attirant des investissements à forte valeur ajoutée et en multipliant les synergies avec des acteurs économiques européens.

En s’appuyant sur des priorités communes et des engagements clairs, la relation Maroc–Suisse s’impose comme un modèle de coopération bilatérale pragmatique, tournée vers l’avenir et adaptable aux défis d’un monde en constante transformation.