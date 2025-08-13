Le parti Les Démocrates est différent de UPR et BR, selon Chabi Yayi

Photo : DR

Dans un contexte politique béninois en pleine effervescence, le Président Patrice Talon au cours d’une rencontre avec plusieurs jeunes au Palais de la Marina, le 28 juillet dernier, avait déclaré que tous les partis politiques au Bénin sont les mêmes. Quelques jours plus tard, au détour d’une interview accordée à Matin Libre Tv, le secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates a répondu au président de la République. Pour Chabi Yayi, la philosophie du parti LD n’est pas la même que celle des partis Upr et Br.

Les partis politiques au Bénin sont les mêmes selon le président Patrice Talon. Face aux jeunes, le 28 juillet dernier, le chef de l’Etat déclarait en effet « le candidat que je vais promouvoir peut être issu de Les Démocrates (LD), du Bloc républicain (BR) ou de l’Union progressiste le Renouveau (UPR). Il peut aussi ne venir d’aucun de ces partis ». Le Président a ensuite affirmé qu’il ne voyait aucune différence idéologique fondamentale entre ces partis, à l’exception de leur position par rapport à sa gouvernance. Pour lui, « BR, UPR et LD c’est la même chose« . Il a exprimé son souhait de voir ces formations travailler ensemble pour le développement du Bénin, insistant sur le fait que la collaboration post-électorale est essentielle.

Publicité

Chabi Yayi répond : les Démocrates se distinguent par leur méthode

L’affirmation du Président Talon n’est pas passée inaperçue au sein du parti Les Démocrates. Chabi Yayi, responsable des affaires extérieures du parti, a vivement réfuté cette idée lors d’une émission sur Matin Libre TV. Surpris, mais pas choqué, il a tenu à clarifier la position de son parti. Pour lui, si tous les partis peuvent partager l’objectif de rendre le Bénin « uni, prospère et démocratique », les chemins pour y parvenir sont différents. C’est cette divergence de méthode qui, selon lui, distingue Les Démocrates des partis de la majorité présidentielle.

Il a notamment critiqué le recul démocratique, la loi sur l’embauche, la restriction des libertés, des mesures soutenues par l’UPR et le BR, que son parti considère comme n’étant pas des voies de prospérité et de développement. Chabi Yayi a aussi dénoncé la dérégulation du marché de l’emploi sans un filet social suffisant, une approche qu’il oppose à la vision de son parti. Usant d’allégories, le secrétaire aux relations extérieures du principal parti d’opposition a montré qu’on peut vouloir aller à un même endroit en prenant des chemins totalement différents « .C’est justement à ce niveau que nous appelons les populations au cours des élections à choisir le chemin le plus adéquat pour arriver à la prospérité », a – t – il laissé entendre.

La vision de Les Démocrates s’articule, selon Chabi Yayi, autour de plusieurs points clés. Le parti prône un « Bénin démocratique, avec un État de droit, le pluralisme politique et une part plus importante accordée au social ». Sa conception du social ne se limite pas à la distribution d’argent, de vivres ou autres mais vise le développement durable. En clair, l’idée selon laquelle tous les partis politiques sont les mêmes choses ne rencontre pas l’assentiment du parti Les Démocrates.