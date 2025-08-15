Le rappeur américain Sean Kingston condamné à 3 ans et demi de prison aux États-Unis pour fraude

Sean Kingston (Scott Dudelson / Getty Images file)

Le tribunal fédéral de Fort Lauderdale, en Floride, a prononcé le 15 août 2025 une peine de trois ans et demi de prison contre Sean Kingston pour sa participation à un vaste stratagème de fraude électronique. L’artiste purgera également une période de liberté surveillée, après avoir été reconnu coupable aux côtés de sa mère.

Une peine ferme après un procès médiatisé

Le rappeur Sean Kingston, de son vrai nom Kisean Anderson, a été condamné à 42 mois d’emprisonnement suivis de trois années de liberté surveillée. La décision intervient après un verdict rendu en mars 2025, qui l’avait reconnu coupable de complot et de plusieurs chefs de fraude électronique.

Les procureurs ont établi que l’artiste et sa mère, Janice Eleanor Turner, avaient obtenu pour plus d’un million de dollars de biens de luxe — notamment un véhicule pare-balle, des bijoux et du matériel audiovisuel — en utilisant de faux justificatifs de transfert bancaire. Les victimes auraient été convaincues par des documents falsifiés, ce qui a conduit à des livraisons avant paiement effectif.

L’audience de condamnation a été marquée par le refus du juge d’accorder à l’accusé un délai pour se rendre volontairement en détention. Sean Kingston a donc été incarcéré sur-le-champ. Sa mère avait déjà été condamnée le 23 juillet 2025 à cinq années de prison.

Un dossier qui a marqué la scène médiatique

L’affaire remonte à mai 2024, lorsqu’une intervention policière à son domicile de Floride avait conduit à la saisie de plusieurs biens et à son arrestation. L’instruction a révélé un mode opératoire répété, ciblant différents fournisseurs de biens haut de gamme.

Les peines prononcées relèvent du cadre légal américain en matière de fraude électronique (wire fraud), une infraction fédérale sévèrement sanctionnée. Outre la prison et la probation, des restitutions financières pourraient être ordonnées afin d’indemniser les parties lésées.

Ce jugement clôt un chapitre judiciaire qui avait suscité un vif intérêt médiatique, notamment en raison de la notoriété de l’artiste et de l’ampleur du préjudice constaté.