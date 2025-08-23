Le Sénégal : Abdoulaye Fall confirmé à la tête de la Fédération de foot malgré des contestations

Photo Pixabay

La commission électorale a officialisé la victoire d’Abdoulaye Fall à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. L’annonce met fin à plusieurs jours d’attente, mais les débats autour du scrutin et des accusations de pratiques douteuses persistent.

Une élection sous tension et des accusations persistantes

Le Sénégal a connu une séquence agitée autour du renouvellement de la Fédération de football. Alors que 509 électeurs étaient recensés, le dépouillement a révélé 510 bulletins, créant une zone d’ombre qui a retardé la publication des résultats. La commission électorale s’est retrouvée face à un dilemme : publier un procès-verbal contesté ou différer l’annonce pour éviter un contentieux.

Au même moment, des accusations extérieures ont nourri la polémique. Le journaliste Romain Molina a affirmé dans une vidéo que des transactions d’argent, dont une de 100 000 FCFA sur le parking du CICAD, auraient eu lieu. Il avance également que des délégués régionaux auraient été hébergés dans un hôtel de Saly par le camp de Fall, une initiative perçue par certains comme une tentative d’influence.

Malgré ces controverses, le procès-verbal a finalement été rendu public et relayé par plusieurs médias nationaux.

Abdoulaye Fall succède à Augustin Senghor

La commission a confirmé la victoire d’Abdoulaye Fall au second tour face à Mady Touré, qui avait dénoncé des pratiques frauduleuses avant de se retirer. Sur 368 suffrages exprimés, dont 16 nuls, Fall a obtenu 322 voix contre 30 pour son adversaire. Il succède ainsi à Me Augustin Senghor pour un mandat de quatre ans.

Avant la publication officielle des résultats, Abdoulaye Fall avait effectué, le 4 août, une première visite institutionnelle auprès d’Aïda Mbodj, à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide (DER). Ce déplacement visait à afficher sa volonté de collaborer avec les institutions pour renforcer le lien entre sport et développement économique.

Cette élection ouvre une nouvelle étape pour la gouvernance du football sénégalais, même si les contestations entourant le scrutin continuent d’alimenter le débat public.