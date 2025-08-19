Le Sénégal : Arrestation de 31 candidats à l’émigration clandestine à Saly

Une pirogue - Photo : Kulttuurinavigaattori (wikimedia.org)

Le 17 août 2025, une opération menée par la Gendarmerie nationale à Saly a permis d’interpeller 31 personnes en partance vers l’Europe par voie irrégulière. L’affaire met en lumière l’ampleur régionale du phénomène et la vigilance accrue des forces de sécurité.

Une opération coordonnée à Saly Résidence

Dimanche soir, vers 19 heures, les gendarmes de la Brigade de recherches de Mbour, épaulés par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), ont mené une intervention dans le quartier de Saly Résidence. Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, chargé de la communication de la Gendarmerie, la manœuvre a été préparée sur la base de renseignements recueillis en amont. L’action visait à prévenir un départ maritime vers les côtes espagnoles, une route souvent empruntée par des embarcations de fortune.

Publicité

Les personnes arrêtées proviennent de profils variés, reflétant l’attrait transnational de ces filières. On compte 5 Sénégalais, 7 Ivoiriens, 14 Guinéens dont 6 femmes et un enfant de 4 ans, 4 Camerounais et 1 Togolais. Cette diversité nationale illustre la manière dont les réseaux de passeurs parviennent à recruter au-delà des frontières, rendant leur démantèlement plus complexe.

Une lutte qui s’inscrit dans un cadre régional

L’interpellation intervient dans un contexte marqué par le renforcement des dispositifs de contrôle sur la façade atlantique. Le Sénégal a signé plusieurs accords de coopération avec ses partenaires européens pour encadrer la mobilité et lutter contre les départs clandestins. Les autorités rappellent régulièrement que les candidats à l’exil risquent leur vie en tentant ces traversées, souvent effectuées sur des pirogues non adaptées.

La Gendarmerie a renouvelé son appel à la vigilance citoyenne, invitant les habitants à signaler les préparatifs suspects. Cette approche communautaire est considérée comme essentielle pour réduire les départs. Plusieurs initiatives d’appui économique et de sensibilisation sont également en cours, et pourraient faire l’objet d’un suivi détaillé dans de futurs rapports officiels.

Les personnes arrêtées seront entendues dans les jours à venir afin d’établir les responsabilités et d’identifier d’éventuels organisateurs.