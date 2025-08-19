Sénégal : deux enfants tués par la foudre à Kaolack

foudre

Un orage violent a frappé la région de Kaolack lundi après-midi. À Médina Thiamène, trois enfants ont été touchés par la foudre : deux sont morts sur le coup et un autre, grièvement blessé, reste hospitalisé. L’épisode confirme les risques liés à une saison des pluies particulièrement intense cette année.

Des pertes humaines et des orages successifs

Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), la perturbation a d’abord touché le département de Nioro avant de se propager à plusieurs régions du centre du pays. Après Kaolack, les orages se sont dirigés vers Diourbel, Fatick, Mbour et Thiès. La capitale Dakar a également été concernée dans la soirée, mais avec une intensité moindre, se limitant à quelques averses et coups de tonnerre isolés.

Ces drames humains interviennent alors que les services de secours rappellent régulièrement les mesures de prudence face aux éclairs, notamment dans les zones rurales. La multiplication des incidents liés à la foudre ces dernières années alimente le débat sur l’installation de dispositifs de protection dans les villages les plus exposés. Une urgence rappelé par le premier adjoint au maire de la commune joint par SUD FM invite l’Etat à installer des paratonnerres dans les zones rurales.

Des prévisions météorologiques préoccupantes

Invitée sur Salam Sénégal, la directrice de la météorologie nationale, Dr Aïda Diongue Niang, a notamment indiqué que de fortes pluies sont attendues encore dès mercredi et devraient durer jusqu’au week-end. Cette annonce survient dans un contexte où le pays enregistre déjà une pluviométrie dense, à l’origine d’inondations dans plusieurs localités comme Touba, Dakar ou Tambacounda.

Les autorités appellent à renforcer la vigilance, aussi bien dans les zones rurales que les zones urbaines sujettes aux inondations. Les prochaines cartes de prévision détaillées seront publiées par l’Anacim et devraient permettre d’orienter les populations sur les zones à risque.

Le cumul des intempéries de cette saison continue de mettre à l’épreuve les capacités d’adaptation des habitants et des services de secours au Sénégal.