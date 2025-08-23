Le Sénégal : L’ARTP renforce la mobilisation des recettes grâce aux redevances de fréquences

Photo : stock.adobe.com

Au premier semestre 2025, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a recouvré 27,6 milliards de francs CFA au titre des redevances de fréquences. Ce résultat témoigne de l’importance croissante du secteur numérique dans la mobilisation des ressources publiques.

Des redevances en forte progression

Selon les données officielles, les redevances de fréquences radioélectriques perçues par l’ARTP se sont élevées à 27,6 milliards de francs CFA à fin juin 2025. Ce montant dépasse de 19,8 milliards les revenus issus des domaines de l’État, mais reste 7,8 milliards en deçà des recettes liées à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Le directeur général de l’Autorité a salué « une belle contribution à la mobilisation des ressources pour le compte de l’État du Sénégal », tout en félicitant les équipes de la Direction des radiocommunications pour les efforts réalisés.

Comparé à la même période de 2024, où le total des recettes non fiscales s’élevait à 64,92 milliards, les encaissements atteignent désormais 116,6 milliards, soit presque le double. Ce bond illustre l’efficacité combinée de l’ARTP et de l’administration fiscale dans la collecte des recettes.

L’ARTP au cœur de la transformation numérique

L’ARTP ne se limite pas à la collecte des redevances. Elle est chargée d’attribuer et de gérer les fréquences radioélectriques utilisées par les opérateurs de téléphonie, les radios, ainsi que par des structures stratégiques comme Senelec ou la SDE. Ce rôle garantit une gestion optimale du spectre, ressource rare et essentielle au développement des télécommunications.

Au-delà de l’aspect financier, l’Autorité est au cœur du développement numérique du Sénégal, en garantissant un équilibre entre innovation, compétitivité et accessibilité des services. Ses interventions influencent directement la qualité et le coût des communications, renforçant ainsi l’attractivité du secteur pour les investisseurs et la protection des consommateurs.

Les résultats financiers du premier semestre 2025 confirment que la régulation des télécommunications est devenue un levier budgétaire et stratégique pour l’État sénégalais.