Lutte contre la cybercriminalité au Bénin : 527 cartes SIM saisies à Ouèdo

Le commissariat de l’arrondissement de Ouèdo a porté un coup d’arrêt à un réseau de cybercriminalité, le mardi 19 août 2025. A en croire les informations rapportées par la police, l’opération s’est soldée par l’interpellation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans des activités d’escroquerie en ligne.

Selon les informations disponibles, un groupe de jeunes opérait depuis quelque temps sur Internet en exploitant des failles numériques pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Alertés, les agents de police ont rapidement déployé une opération qui a permis d’appréhender deux suspects.

La fouille du domicile du premier mis en cause a révélé un arsenal de matériel destiné aux pratiques frauduleuses. Les enquêteurs y ont saisi 527 cartes SIM MTN, 67 plaquettes de cartes SIM, trois téléphones Android, cinq téléphones à touches, un appareil d’enregistrement de cartes SIM, une carte Visa et une carte d’identité. Une moisson qui confirme l’ampleur du dispositif utilisé pour leurs manœuvres.

En revanche, la perquisition menée chez le second suspect n’a pas permis de découvrir d’éléments compromettants. Mais face aux preuves et aux aveux de son complice, il a fini par reconnaître sa participation. Les deux hommes ont été placés en détention et devraient être transférés au Centre national d’investigation numérique (CNIN). Cette structure spécialisée poursuivra les enquêtes afin de remonter la chaîne du réseau et d’identifier d’éventuels autres acteurs impliqués dans ces activités criminelles.