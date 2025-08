Maghreb: ce pays est la première destination minière en Afrique

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La demande mondiale en métaux critiques s’intensifie sous l’effet des transitions énergétiques et numériques. Dans ce paysage en mutation, le Maroc se positionne comme un acteur majeur du secteur minier africain. Le dernier classement du Fraser Institute, référence internationale en matière d’évaluation des juridictions minières, le place au 29ᵉ rang mondial sur 86 territoires analysés, et au 1er rang en Afrique, devant la Namibie, la République Démocratique du Congo et le Ghana. Cette reconnaissance illustre les résultats tangibles d’une réforme sectorielle engagée depuis plus d’une décennie.

Une politique minière résolument modernisée

L’ascension du Maroc s’appuie sur une stratégie structurée initiée en 2013 avec la Stratégie minérale nationale, consolidée par le Plan Maroc Mines 2021-2030. Ce programme ambitieux vise à diversifier les ressources exploitées, moderniser les chaînes de valeur et attirer davantage d’investissements privés. Il s’inscrit dans une volonté plus large de faire du secteur minier un levier de développement économique durable.

Parmi les réformes clés figure la refonte du Code minier, destinée à clarifier les procédures d’attribution des permis, renforcer la transparence fiscale et stimuler les partenariats public-privé. L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) joue un rôle central en facilitant l’accès aux données géologiques et en numérisant l’information technique, améliorant ainsi la lisibilité du secteur pour les investisseurs étrangers.

Un environnement économique propice aux investissements

Le positionnement du Maroc dans le classement du Fraser Institute s’explique aussi par la solidité de son cadre macroéconomique. D’après Euromonitor International, le Royaume figure parmi les économies les plus stables de la région MENA à l’horizon 2025. Une gestion budgétaire rigoureuse, une diversification progressive de l’économie et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales constituent autant d’atouts qui rassurent les acteurs du secteur extractif.

Des atouts géographiques et géopolitiques renforcés

La proximité logistique avec l’Europe, la stabilité institutionnelle et l’ouverture croissante du pays aux marchés internationaux renforcent l’attractivité du Maroc. Sur l’indice mesurant le potentiel pour l’exploration minière, le Royaume occupe la 14ᵉ place à l’échelle mondiale, confirmant l’intérêt des entreprises pour ses réserves de cobalt, de cuivre ou de zinc, particulièrement recherchées dans le contexte des transitions énergétiques.

Une dynamique ancrée dans la durée

Le leadership du Maroc dans le secteur minier africain s’appuie sur une stratégie patiemment construite. Au fil des années, le pays a su instaurer un climat d’affaires stable, moderniser ses instruments réglementaires et valoriser ses données géologiques. Cette trajectoire lui permet d’émerger comme un partenaire fiable dans un contexte mondial marqué par l’incertitude et la compétition pour les ressources critiques.