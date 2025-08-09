Maghreb : ces jeunes inventeurs qui brillent en robotique en Asie

L’Algérie a marqué les esprits lors de l’International Youth Robot Competition (IYRC 2025), organisée les 5 et 6 août en Corée du Sud, en décrochant trois médailles grâce à des projets novateurs en robotique et intelligence artificielle rapporte Algérie Eco. Cette performance positionne le pays parmi les acteurs émergents du Maghreb dans le domaine des technologies de pointe.

Des innovations au service de la santé, de l’environnement et de la faune

La médaille d’or est revenue à MEDICart, un robot intelligent conçu pour optimiser les soins de santé grâce à la vision par ordinateur. Capable d’analyser des données médicales en temps réel, il offre un soutien précieux au personnel soignant. Le projet ECOSORT, lauréat de la médaille d’argent, se distingue par sa capacité à trier automatiquement les déchets. Cette solution, orientée vers la durabilité, illustre le potentiel de la robotique dans la gestion écologique des ressources.

Enfin, Smart Zoo a permis à l’équipe algérienne de remporter la médaille de bronze. Ce système, basé sur l’internet des objets, vise à améliorer la prise en charge et le suivi des animaux dans les parcs zoologiques.

Un tremplin pour les jeunes talents algériens

Ces distinctions confirment la montée en compétence des jeunes inventeurs algériens dans les disciplines STEM (science, technology, engineering, mathematics). Les autorités éducatives du pays y voient un encouragement à renforcer la formation technologique dès le plus jeune âge et à multiplier la participation à des compétitions internationales.